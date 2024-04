Orkestermusikere undgår lockout med ny overenskomstaftale

Omfattende forhandlinger om en ny overenskomst mellem Dansk Musiker Forbund og Dansk Erhverv kulminerede fredag.

Her blev parterne efter flere måneders tovtrækkeri enige om en aftale, der omfatter 250 musikere fra fire af de fem landsdelsorkestre.

Det oplyser Dansk Musiker Forbund i en pressemeddelelse.

Musikerne kan blandt andet se frem til en højere grundløn og øget pension.

Dansk Erhverv har som følge af konflikten tidligere varslet lockout. Den stod til at træde i kraft 26. april, men den er nu afblæst.

- Jeg er tilfreds med aftalen, og vores medlemmer kan nu ånde lettet op, fordi de ikke skal bekymre sig om at blive udelukket fra deres arbejde, og i stedet kan se fremad, siger Thomas Sandberg, forperson for Dansk Musiker Forbund, i meddelelsen.

Thomas Sandberg og forhandlere skal nu rundt til de fire landsdelsorkestre for at få aftalen godkendt.

Orkestrene er støttet af staten og skal være med til at fremme musiklivet i de forskellige dele af Danmark. Deres hovedopgave er at afholde koncerter.

De langstrakte forhandlinger blev afledt af, at de fire landsdelsorkestre - Odense, Aalborg og Sønderjyllands Symfoniorkester samt Copenhagen Phil – valgte at melde sig ud af KL og tegne et medlemskab i Dansk Erhverv.

Landsdelsorkestrenes talsperson, Lisbeth Knudsen, har tidligere sagt til Kulturmonitor, at man ønskede at komme over på en privat overenskomst.

Orkestrene ville gerne ændre den omfattende løn- og tillægsstruktur og nogle af de utidssvarende ordninger, der er i den kommunale overenskomst, lød begrundelsen.

Ifølge Dansk Musiker Forbund har det privatretslige grundlag medført krav fra orkestrenes ledelser og bestyrelser om nye lønstrukturer og øget ledelsesret.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det var hårde forhandlinger, hvor vi blev mødt med store krav, der kunne betyde forringelser af musikernes løn- og arbejdsvilkår, siger Thomas Sandberg.

Forpersonen er nu "pavestolt" af orkestrenes tillidsrepræsentanter, der formåede "at holde hovedet koldt".

Han fremhæver, at parterne har fastholdt en god tone, og at der er blevet lyttet fra begge sider med intentionen om at lande en aftale.

Pensionsstigningen er tilsvarende den, der tidligere er blevet forhandlet på plads for Aarhus Symfoniorkester, som ikke skiftede til Dansk Erhverv, lyder det.

