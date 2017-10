Oscar-akademiet smider filmproducer ud efter sexskandaler

Efter anklager om voldtægt og sexchikane smider Oscar-akademiet producer Harvey Weinstein ud i kulden.

Den omstridte filmproducer Harvey Weinstein, der er beskyldt for sexchikane og voldtægt, er blevet bortvist fra Oscar-akademiet.

Det skriver The New York Times og flere andre internationale medier.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde lørdag er det blevet besluttet at smide Harvey Weinstein ud fra akademiet, der har omkring 8400 medlemmer.

I en udtalelse forklarer akademiet beslutningen og varsler, at tiden med sexchikane i filmbranchen i Hollywood skal være slut:

- Vi gør dette ikke kun for at tage afstand fra en person, som ikke har fortjent hans kollegers respekt, men også for at sende en besked om, at æraen med bevidst ignorance og skamfuld medvirken i en seksuel udnyttende adfærd og chikane på arbejdspladsen i vores industri er ovre, lyder det i udtalelsen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ifølge The New York Times en overvejende symbolsk beslutning, som dog ikke er set tidligere.

Hverken instruktøren Roman Polanski eller komikeren Bill Cosby, der begge har været indblandet i lignende skandaler, blev smidt ud.

65-årige Weinstein er smidt ud på grund af de beskyldninger om voldtægt og sexchikane, der er kommet frem. Selv nægter Weinstein sig skyldig i anklagerne.

Blandt de kvinder, der er trådt frem og har fortalt om overgreb, er Hollywood-stjerner som Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow og Rosanna Arquette.

I sidste uge blev Weinstein fyret fra sit eget produktionsselskab, The Weinstein Company, som han har grundlagt med sin bror Bob Weinstein. Tirsdag sagde hans hustru, Georgina Chapman, at hun ville skilles.

The New York Times har tidligere skrevet, at Weinstein har indgået otte forlig med kvinder, som har anklaget ham for uønsket seksuel kontakt og sexchikane, over tre årtier.

/ritzau/