Oscar-komité ser kritiseret iranfilm som bud på dansk kandidat

Den danske Oscar-komité peger på tre film, som skal kæmpe om at blive Danmarks endelige bud på en oscarkandidat.

Det oplyser Dansk Filminstitut mandag formiddag.

Komitéen har vurderet, at det er filmene "Holy Spider" af Ali Abbasi, "Resten af livet" af Frelle Petersen og "Du som er i himlen" af Tea Lindeburg, som har størst chance for at vinde.

- Vi har peget på tre markante titler, som vi mener har potentialet til at nå længst i Oscar-kapløbet, siger Claus Ladegaard, der er direktør for filminstituttet og formand for komitéen, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Filmene er med i kapløbet om at blive den kandidat, som den danske komité indstiller som et bud på, hvem der bør nomineres i kategorien Bedste Internationale Film.

"Holy Spider" er inspireret af en virkelig historie om en iransk seriemorder. I filmen er en journalist i gang med at efterforske mordene, der bliver begået på en række prostituerede.

Under filmfestivalen i Cannes i maj blev filmen tildelt prisen for bedste kvindelige skuespiller. Det blev siden kritiseret af Irans filmforbund for at være en ensidig og politisk motiveret beslutning.

Filmforbundet mente, at "Holy Spider" minder om Salman Rushdies bog "De sataniske vers". Den baserer sig løst på profeten Muhammeds liv og fremkaldte ved sin udgivelse i 1988 stor harme i dele af den muslimske verden, hvor bogen blev betragtet som blasfemisk.

Filmen "Resten af Livet" udspiller sig i Sønderjylland. Som seer trækkes man ind i et familiedrama om parret Maren og Egon. De forsøger at finde tilbage til livet, efter at de mister deres søn.

I "Du som er i himlen" foregår i 1800-tallet, hvor man følger en ung pige, hvis liv forandres, da hendes mor går i fødsel.

- Filmene er skabt af tre originale talenter, der tør lade et univers udfolde sig med stor visuel og dramaturgisk sikkerhed, siger Claus Ladegaard om de tre bud.

Danmarks endelige kandidat findes 27. september.

Hvert land skal indstille én film til en nominering i kategorien Bedste Internationale Film.

Fire danske film har tidligere vundet en Oscar i den kategori.

Gabriel Axels "Babettes gæstebud" i 1988, Bille Augusts "Pelle Erobreren" i 1989, Susanne Biers "Hævnen" i 2011 og Thomas Vinterbergs "Druk" i 2021.

Alle Oscar-nomineringer udmeldes den 24. januar næste år. Den 95. Oscar-prisuddeling afholdes 12. marts i Los Angeles i USA.

/ritzau/