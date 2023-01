Oscar-nomineret skuespiller er i kritisk tilstand efter ulykke

Skuespilleren Jeremy Renner er i kritisk, men stabil tilstand, efter at han kom ud for en ulykke med sneplov.

Den amerikanske skuespiller Jeremy Renner er ifølge mediet The Hollywood Reporter kommet til skade efter et uheld, der involverede en sneplov.

- Vi kan bekræfte, at Jeremy er i kritisk, men stabil tilstand med skader, som han pådrog sig efter et vejrrelateret uheld, mens han pløjede sne tidligere i dag (søndag, red.), siger en repræsentant for Jeremy Renner ifølge The Hollywood Reporter.

- Hans familie er sammen med ham, og han får rigtig god behandling, siger repræsentanten.

Det er uvist, hvor ulykken skete, men Jeremy Renner skrev for nylig på sociale medier om svære vejrforhold i området omkring Lake Tahoe, der er et populært skiområde ved staterne Californien og Nevada.

51-årige Jeremy Renner er to gange blevet nomineret til en Oscar.

I 2010 var han nomineret for bedste mandlige hovedrolle i filmen "The Hurt Locker".

Året efter var han igen nomineret til en Oscar, denne gang for bedste mandlige birolle i filmen "The Town".

Han har også optrådt som superhelten Hawkeye i flere Marvel-superheltefilm.

/ritzau/