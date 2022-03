Oscar-vinderen William Hurt er død

Den Oscar-vindende skuespiller William Hurt er død, 71 år.

Det skriver flere amerikanske medier - herunder Rolling Stone - på baggrund af en pressemeddelelse fra skuespillerens søn, Will.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Hurt døde søndag under fredelige omstændigheder og af naturlige årsager, omgivet af sin familie.

William Hurt havde sin storhedstid på filmlærredet i 1980'erne, hvor han tre år i træk blev nomineret til en Oscar for Bedste Skuespiller for sin indsats i filmene "Kiss of the Spider Woman", "Children of a Lesser God" og "Broadcast News".

Han vandt en Oscar for førstnævnte, og præstationen indbragte også William Hurt Guldpalmen for hans rolle i filmen ved filmfestivalen i Cannes i 1985.

William Hurt medvirkede desuden i en lang række teaterstykker, herunder Shakespeare-klassikere som "En Skærsommernatsdrøm" og "Henry V".

Han var uddannet fra teaterskolen Juillard i New York, hvor han gik sammen med blandt andre Robin Williams og Superman-skuespilleren Christopher Reeve.

Hans sidste store filmrolle var i filmen "A History of Violence" fra 2005, hvor han spillede gangsterboss og bror til Viggo Mortensens hovedperson i filmen, Joey Cusack. Det indbragte ham en Oscar-nominering for Bedste Birolle.

Desuden har William Hurt været kontinuerligt medvirkende i filmene om Marvel-universet, hvor han fast har spillet rollen som udenrigsminister og tidligere generalløjtnant Thaddeus Ross.

Han fik fire børn med tre forskellige kvinder og havde desuden et forhold til Marlee Matlin, som han spillede overfor i "Children of A Lesser God", der på dansk kom til at hedde "Kærlighed Uden Ord".

Matlin anklagede senere i sin selvbiografi Hurt for at have mishandlet hende fysisk og psykisk.

I maj 2018 blev det offentliggjort, at Hurt led af prostatakræft, som havde spredt sig til knoglerne.

/ritzau/