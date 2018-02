Oscarnomineret film sagsøgt for at plagiere skuespil fra 1969

Producenterne bag "The Shape of Water", der er nomineret til 13 oscarstatuetter, blev onsdag ramt af søgsmål.

Producenterne bag filmen "The Shape of Water" er blevet sagsøgt og beskyldt for at have plagieret et amerikansk skuespil fra 1969.

Filmen, der er nomineret til 13 oscarstatuetter, skildrer kærlighedsforholdet mellem en stum kvinde og et vandmonster på et laboratorium i 1960'erne.

Ifølge søgsmålet mod den mexicanske instruktør Guillermo del Toro, producer Daniel Kraus samt selskabet bag filmen Fox Searchlight kopierer filmen både handling, elementer, temaer og karakterer fra skuespillet "Let Me Hear You Whisper".

"The Shape of Water" er ved den kommende oscaruddeling blandt andet nomineret til prisen for bedste film.

Søgsmålet mod filmen blev onsdag indgivet ved en føderal domstol i Los Angeles af David Zindel. Han er søn af bagmanden til "Let Me Hear You Whisper", afdøde Paul Zindel.

I søgsmålet er der en liste over mere end 60 lighedstræk mellem det oprindelige skuespil og "The Shape of Water".

De indebærer blandt andet filmens overordnede handling om den ensomme rengøringsassistent, der arbejder på et laboratorium under den kolde krig, da hun udvikler et forhold til et vandmonster.

I Zindels skuespil fra 1969 drejer det sig om en delfin, mens der i "The Shape of Water" er tale om en menneskelignende skabning med rygfinne og gæller.

Trods de "åbenlyse ligheder" har producenterne bag filmen hverken ansøgt om rettighederne eller krediteret Paul Zindel, fremgår det af søgsmålet.

Fox Searchlight kalder beskyldningerne grundløse. Selskabet skriver i en meddelelse, at søgsmålet tilsyneladende er et forsøg på at indgå et hurtigt forlig inden oscaruddelingen.

/ritzau/Reuters