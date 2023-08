Oscarvindende instruktør bag Eksorcisten er død - 87 år

Den amerikanske instruktør William Friedkin er død i en alder af 87 år.

Det bekræfter Friedkins hustru, Sherry Lansing, over for mediet Hollywood Reporter. Han døde mandag i Los Angeles, USA.

William Friedkin er bedst kendt for filmene "The French Connection" fra 1971 og gyserklassikeren "Eksorcisten" fra 1973.

Førstnævnte fik fem af de eftertragtede oscarstatuetter, hvoraf den ene gik til Friedkin i kategorien Bedste Instruktør.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han var en prominent instruktør i den såkaldte nye Hollywood-æra i 1970'erne, hvor instruktører tog magten fra filmstudierne til at instruere film på deres egen måde og ikke alene efter, hvad der kommercielt set var bedst.

Det gav Friedkin stor succes med både "The French Connection" og "Eksorcisten". Men der blev også taget kontroversielle og endda farlige beslutninger undervejs.

Flere sekvenser af en lang biljagt i New Yorks gader i "The French Connection" om jagten på narkoforbrydere blev filmet uden ordentlig tilladelse og kontrol af trafikken.

Så andre bilister og fodgængere anede ikke, hvad der foregik, da en bil med politiblink og kamera buldrede igennem gaderne.

Og under optagelserne til "Eksorcisten" kunne skuespillerne opleve, at Friedkin affyrede en pistol bag dem eller gav dem en lussing lige inden en scene for at få en naturlig overraskende reaktion til scenen.

William Friedkin har også gjort sig på tv-scenen, hvor han i 1998 var nomineret til en Emmy-award for Bedste Instruktør med serien "12 Angry Men".

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2013 fik han en "Lifetime Achievement Award" ved den internationale filmfestival i Venedig, Italien, for sit arbejde i filmbranchen.

Hans sidste film står til at få premiere på netop filmfestivalen i Venedig, som begynder i slutningen af august.

Privat har han været gift tre gange, før han fandt sammen med tidligere filmstudiechef Sherry Lansing, som han giftede sig med i 1991.

Fra sine tidligere ægteskaber har han to voksne sønner.

/ritzau/