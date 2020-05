Over 85 procent overfører Roskilde Festival-billet til 2021

Roskilde Festival jubler, for over 85 procent af dem, der har købt billet til i år, holder fast på billetten.

Over 85 procent af festivalgængerne med partoutbillet til Roskilde Festival 2020 har valgt at overføre billetten til næste års festival.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Det var frem til midnat 8. maj muligt at få refunderet sin billet.

- Vi er meget taknemmelige for, at så mange har valgt overføre deres billet til næste års Roskilde Festival.

- Konkret skaber opbakningen fundamentet for, at vi kan fortsætte arbejdet med at forberede den 50. udgave af Roskilde Festival i 2021, lyder det fra Christina Bilde, som er talskvinde for festivalen, i pressemeddelelsen.

De refunderede billetter bliver tirsdag sat til salg for dem, der har skrevet sig på venteliste.

/ritzau/