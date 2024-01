Over tre millioner fulgte tronskiftet i de danske stuer

Der var sort af mennesker i København søndag, da tilskuere fra hele kongeriget havde trodset vinterkulden og var mødt op på Christiansborg Slotsplads for at overvære tronskiftet.

Men det var ikke kun på gaden, at danskerne fulgte den historiske begivenhed.

På tværs af Danmarks to store tv-kanaler DR og TV 2 så lidt over tre millioner med, da kong Frederik overtog tronen.

Det oplyser DR Analyse på baggrund af tal fra analysehuset Nielsen, der opgør seertal for flow-tv og streaming.

På DR nåede dækningen samlet ud til 2,3 millioner seere, mens den på TV 2 nåede ud til lidt over 1,8 millioner, oplyser DR Analyse.

At der samlet set ikke vurderes at være 4,1 million personer, der fulgte med på tv, skyldes, at nogle seere har fulgt med på begge kanaler. Derfor er det reelle tal 3,1 million, så man undgår dobbelttælling, oplyser DR.

Der var tv-dækning i tidsrummet fra klokken 08.00 til 18.30 fra både DR og TV 2.

28 procent af danskerne over 12 år lyttede med på mindst én af DR's radioudsendelser om tronskiftet i løbet af dagen. Det svarer til 1,4 millioner danskere.

Her var det kanalen P4, der havde flest lyttere, oplyser DR.

Hos teleselskabet 3 kan man også konstatere, at der var mange, der så med hjemmefra.

Netværksdata fra 3 viser nemlig, at der var godt gang i danskernes streaming. Da kongen skulle proklameres for folket, lå datatrafikken 300 procent over samme tidspunkt søndagen forinden.

I 3 kunne man se, at der under kongens tale til folket nærmest ikke blev foretaget opkald, hvorefter tallet steg igen.

Sammenlignet med dronningens nytårstale, hvor hun offentliggjorde sin abdikation, så godt en million danskere mere med søndag. Nytårstalen blev set af sammenlagt lidt over to millioner ifølge tal fra Nielsen.

Her så også lidt flere med på DR end TV 2. Den historiske tal blev set af omkring 1,3 millioner på DR, mens 749.000 fulgte med hos TV 2.

Tallene fra Nielsen vidner også om, at et stort antal seere blev hængende, efter at Dronningen havde sagt "Gud bevare Danmark."

Over 1,1 million fulgte med i programmet "Efter Hendes Majestæt Dronningens nytårstale" på DR1, mens 463.000 så "Godt nytår Danmark - efter talen" på TV 2.

Det historiske øjeblik, hvor dronning Margrethe meddelte, at hun ønsker at abdicere, gik generelt ikke ubemærket hen blandt danskerne.

Nytårsaften steg søgninger på dronning Margrethe med 8500 procent sammenlignet med en gennemsnitlig decemberdag i 2023.

Det viste tal fra Google Danmark tidligere på måneden.

Det blev et af de største enkeltstående øjeblikke for personsøgninger i Danmark nogensinde ifølge Google Danmark.

