Overgrebstiltalt skyder skylden på ukendt Snapchat-bruger

34-årig afviser at have kontaktet drenge og peger på uidentificeret person, som han delte profil med på medie.

En 34-årig mand fra Bramming ved Esbjerg erkender at have modtaget tusindvis af børnepornografiske billeder og videoer.

Men han afviser, at han via sociale medier har kontaktet 111 drenge landet over og lokket eller presset dem til at sende pornografiske billeder.

Han peger på en anden person, som han ifølge eget udsagn delte profil med på det sociale medie Snapchat.

- Jeg sidder her på grund af noget, en anden mand har gjort. Det spørgsmål, jeg har stillet mig selv mange gange, er, hvordan skal jeg bevise noget, jeg ikke har gjort, siger han.

Fredag er første dag, han kommer til orde i den omfattende retssag, som blev indledt onsdag ved Retten i Esbjerg.

Den 34-årige mand er iført en grå, løsthængende skjorte og sorte jeans.

Ifølge den tiltalte er det en person med brugernavnet "Trader", som har haft kontakt til drengene.

Hvem der i virkeligheden gemmer sig bag det brugernavn, ved han ikke.

Manden forklarer, at han forsynede "Trader" med fem-ti Snapchat-navne på drenge.

Til gengæld sendte personen ham billeder og videoer med pornografisk indhold.

Profilen er for længst slettet på Snapchat, og det er ikke lykkedes politiet at identificere personen bag.

Men specialanklager Henning Fuglsang Sørensen mener, at den ukendte profil er identisk med tiltalte.

Efter mere end tre timers afhøring får det tiltalte til at udbryde:

- Jeg ved godt, at du i dine papirer til retten har skrevet, at jeg virker ekstremt utroværdig. Og at min forklaring virker opdigtet.

- Men jeg kan kun sige, hvad jeg ved, siger han.

Manden blev anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi 4. april 2018. Det skete ved et idrætsanlæg i Esbjerg, hvor han havde sat en 13-årig dreng stævne.

Den tiltalte siger, at han troede, at drengen var mindst 15 år. Da det gik op for ham, at drengen i virkeligheden var yngre, var han ifølge sit eget udsagn ikke interesseret.

Men inden han forlod stedet, blev han anholdt af to civilklædte betjente.

Sagen fortsætter med vidneafhøringer på mandag. Der ventes først dom til november.

/ritzau/