Overlevende efter Manchester-angreb sagsøger efterretningstjeneste

Over 250 overlevende efter et bombeangreb ved en Ariana Grande-koncert i Manchester i Storbritannien i 2017 vil sagsøge den britiske efterretningstjeneste MI5.

Det siger advokater for de overlevende til BBC.

En rapport om angrebet viste i marts 2023, at angrebet måske helt kunne være undgået.

Efterfølgende har generaldirektør for MI5 Ken McCallum sagt, at han "undskylder dybt" for, at MI5 ikke lykkedes med at forebygge angrebet.

Artiklen fortsætter under annoncen

22 personer døde, og hundredvis blev såret i bombeangrebet, der fandt sted i Manchester Arena 22. maj 2017.

Angrebet skete, da tusindvis af koncertgængere var på vej mod udgangen efter koncerten med den amerikanske popstjerne Ariana Grande.

Manden bag var Salman Abedi.

Under koncerten havde han gemt sig i foyeren i omkring en time, inden han bevægede sig mod salens udgang ved koncertens afslutning. Her sprængte han sig selv i luften klokken 22.31 lokal tid.

Tidligere højesteretsdommer John Saunders, der har udarbejdet rapporten, har sagt, at efterretninger kunne have ført til, at Salman Abedi var blevet skygget til en bil, hvor han opbevarede sprængstoffer.

Artiklen fortsætter under annoncen

McCallum har sagt, at han beklager, at der ikke blev skaffet den slags efterretninger.

Rapporten fra 2023 pegede også på udfordringer med deling af information mellem MI5 og britisk antiterrorpoliti.

/ritzau/