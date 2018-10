Overstrømmende farvel til Frankrigs Frank Sinatra – og det armenske folkedrabs stemme

Det er i Armenien, at mindehøjtidelighederne uden for Frankrig er mest intense efter Charles Aznavours død. Livet igennem kæmpede sangeren, der blev kaldt Frankrigs Frank Sinatra, for anerkendelsen af det armenske folkedrab

Mandag aften lyste Eiffeltårnet mod sædvane uden afbrydelse, og på Iena-broen overfor passerede Charles Aznavours liv forbi på en 60 kvadratmeter storskærm med billeder af den 94-årige sanger, som døde natten til mandag.

Frankrig tager afsked med det sidste af sine store kunstneriske ikoner. Charles Aznavour har sunget sig ind i franskmændenes kollektive hukommelse med sange som ”La Bohême”, ”Emmenez-moi” eller ”For me formidable”, som de fleste kan nynne med på.

Han var den sidste, der rullede på r’erne som Edith Piaf, der lancerede hans karriere, da hun tog ham med på turné i 1943. Men også den første til at kalde rapperne for ”de nye poeter”.

I sin 72 år lange karriere har Charles Aznavour sunget sine sange om kærlighed og livet, der går, i duet med flere generationer af internationale og franske kunstnere, fra Frank Sinatra og Nana Mouskouri til Celine Dion og det nu afdøde rock-idol Johnny Hallyday.

Alle franske avisers forsider tager afsked med ”Le grand Charles”, som han tituleres på trods af sin klejne skikkelse, i anerkendelse af, at hans plads i Frankrigs historie er at ligne ved Charles de Gaulle, der som den første bar tilnavnet ”Charles den store”.