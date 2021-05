Illustrator Stine Spedsbjerg: På Instagram har jeg lært at turde fejle

I den digitale tegneserie StineStregen har man i løbet af coronapandemien kunnet opleve illustrator Stine Spedsbjerg dele ud af sin tilværelse med den fiktive kompagnon, Virus, på de sociale medier. Hun tror, at de selvironiske hverdagsfortællinger, som hun har delt på internettet siden 2008, har været et tiltrængt helle for mange i denne tid