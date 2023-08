På tre måneder har Disney+ mistet 10 millioner brugere

Streamingtjenesten Disney+ har mistet mere end 10 millioner brugere i tredje kvartal af 2023.

Det meddeler selskabet bag streamingtjenesten onsdag aften dansk tid i sit kvartalsregnskab, skriver AFP.

Streamingtjenesten har nu 146,1 millioner betalende brugere på globalt plan. I den første del af året havde tjenesten i omegnen af 158 millioner brugere.

Første gang Disney+ tabte abonnenter fremfor at tiltrække var i fjerde kvartal for 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den forbindelse lød det, at streamingtjenesten mistede 2,4 millioner abonnenter. Her annoncerede selskabet en stor omstrukturering af selskabet, der skulle spare 5,5 milliarder dollar. 7000 medarbejdere skulle fyres.

Omsætningen i tredje kvartal for i år i moderselskabet er på 22,3 milliarder dollar.

Det svarer til cirka 151 milliarder kroner.

Kvartalsregnskabet afspejler den omstrukturering Disney er ved at implementere for at "forbedre effektiviteten og sætte kreativiteten tilbage i hjertet af virksomheden".

Det skriver administrerende direktør Robert Iger i regnskabet, ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Trods resultaterne er han forventningsfuld for Disney på den lange bane, fremgår det yderligere.

Tabet af abonnenter skyldes primært det indiske marked, hvor det Los Angeles-baserede Disney tidligere i år mistede rettighederne til at streame populære Premier League cricketkampe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kvartalsregnskabet rammer samme dag som de strejkende Hollywood-manuskriptforfattere rammer strejkedag nummer 100 i en kamp med streamingtjenesterne. Herunder Disney+.

Robert Iger siger ifølge AFP, at han håber på, at der snart kommer en løsning på konflikten.

- Og jeg er personlig engageret i at arbejde for at opnå resultater, siger han.

I modsætning til den skrantende forretning for streaming og medier er Disneys forlystelsesparker lyspunktet i kvartalsregnskabet.

Omsætningen for den del af forretningen landede på 8,3 milliarder dollar. Et løft på 13 procent jævnfør samme periode sidste år.

/ritzau/