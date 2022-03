Pailletter, levende cupcakes og kasketter på afveje: Kom med til kostumeprøve på Det Kongelige Teater

Der var højt humør, da skuespillerne fra ”Matilda the Musical” for første gang gik til prøve iført kostumer og sminke. Humøret forblev intakt trods de udfordringer, der altid viser sig, når kostumerne skal stå deres prøve i spotlyset.

Man når knap ind ad den massive dør ved sceneindgangen på siden af Det Kongelige Teater, før lyden af latter kommer en i møde. I receptionen venter en flok børn i alderen 9-15 år, og det er ikke uden grund, at stemningen blandt dem synes at være i top. Ikke alene er de en del af castet til ”Matilda the Musical” om den kvikke pige Matilda, der med sine særlige evner gør oprør mod både forældre og sin tyranniske rektor. I dag er også allerførste gang, de får lov at indtage deres roller iført kostumer på teatrets Gamle Scene.