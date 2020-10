Pakistan: Facebook skal forbyde islamofobisk indhold

Islamofobi på sociale medier medfører ekstremisme og radikalisering, advarer Pakistans premierminister.

Pakistans premierminister, Imran Khan, vil have Facebook til at forbyde islamofobisk indhold på Facebooks sociale medier.

Det skriver premierministeren i et åbent brev, som han mandag har delt på Twitter.

Her advarer han mod en "stigende islamofobi", der fører til ekstremisme og vold verden over, og som især kommer til udtryk på sociale medier.

- Jeg vil bede jer om at forbyde islamofobi og hadefuld tale mod islam på Facebook, ligesom det, der er indført for Holocaust, skriver Khan på Twitter.

Tidligere denne måned har Facebook sagt, at virksomheden vil opdatere sin politik for hadefulde beskeder, så indhold, der benægter eller betvivler Holocaust, bliver forbudt.

Hvis ikke også islamofobisk indhold forbydes, mener Khan, at der vil ske "yderligere radikalisering".

En talskvinde for Facebook siger til Reuters, at Facebook er imod alle former for hadefuld tale. Derfor er angreb baseret på race, etnicitet, nationalitet og religion ikke tilladt.

Meldingen fra den pakistanske premierminister kommer, dagen efter at han har anklaget Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, for at "angribe islam".

Det skyldtes, at Macron har kritiseret islamister og forsvaret offentliggørelsen af satiretegninger af profeten Muhammed. Det skaber splittelse, mener Khan.

Mandag har Pakistan desuden indkaldt den franske ambassadør til samtale.

Flere arabiske lande raser over Frankrigs reaktion på et voldsomt drab af en lærer i Paris, der havde brugt tegninger af Muhammed i undervisningen.

Også Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er kommet med verbale angreb mod Macron.

Lørdag sagde Erdogan, at "Macron bør mentalundersøges". Det fik Frankrig til at hjemkalde sin ambassadør i Tyrkiet.

