Panda i Københavns Zoo er i brunst - parring lader vente på sig

Hunpandaen Mao Sun i Zoologiske Have i København er i brunst, men det er endnu ikke lykkedes at få de to sort-hvide bjørne til at parre sig.

Det fortæller dyrepasser Nadja Søndergaard.

Mao Sun har i løbet af søndag stillet sig klar til parring, og hanpandaen Xing Er har også opsøgt hende.

- Han er hoppet op på hende og har bidt hende i nakken, men når det kommer til stykket, så går han fra hende igen, selv om hun står fint i den rette position. Vi har ikke som sådan oplevet et parringsforsøg, siger Nadja Søndergaard.

Søndag aften spiser hanpandaen bambus, mens hunpandaen tager sig en lur i en busk.

- Det er begrænset, hvor spændende det er lige nu. Men det kan nå at ændre sig, fordi brunsten varer et par dage.

Inden hunpandaen Mao Sun kom i brunst, har de to kinesiske pandaer som noget nyt gået sammen i tre uger.

- Vi har set en masse fed adfærd fra dem, og forventningerne var indtil i dag tårnhøje.

- Nu hvor brunsten for alvor er skudt i gang, er det lidt ligesom de sidste tre år, hvor det ikke er gået helt, som vi har håbet på, siger Nadja Søndergaard.

/ritzau/