Pandaer i Københavns Zoo nærmer sig parringsperiode

Zoologisk Have i København holder i øjeblikket skarpt øje med, hvornår hunpandaen Mao Sun er klar til parring.

Pandaens brunstperiode varer nemlig kun 36 timer hvert år, og meget tyder på, at den starter i weekenden.

Det siger Mads Bertelsen, direktør i den zoologiske have.

- Det er lidt ligesom juleaften for os her i Zoo, blot kan vi ikke være sikre på, at julemanden har gaver med, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi forventer, at der sker noget over weekenden. Alle herinde er virkelig spændte og krydser fingre.

De seneste fire år har Zoologisk Have forsøgt at få de to pandaer Mao Sun og Xing Er til at parre sig. Dog uden held.

Derfor afprøver man i år en ny strategi, hvor man har lukket de to pandaer ind i samme anlæg, flere uger inden hunpandaen er i brunst.

Og det er tilsyneladende gået over al forventning indtil videre, oplyser direktøren.

- De andre år har vi set dem slås og være ret aggressive overfor hinanden, når de er blevet lukket sammen.

- I år har de sådan set blot tolereret hinandens tilstedeværelse, hvilket er helt naturlig adfærd for pandaer, og dermed det bedste udfald, vi kunne ønske os, siger han i meddelelsen.

Tidligere år har direktøren set tegn på, at hanpandaen Xing Er har været lidt bange for Mao Sun.

- Nu har vi jo haft nogle uger til at studere dem, og det virker som om, at han er blevet lidt mere moden, og hun måske lidt mere mild, siger Mads Bertelsen.

- Så vi må sige, at vi faktisk ser ret positivt på de næste par dage, hvor vores gæster jo også kan være heldige at opleve pandaerne i et helt andet gear.

Zoologisk Have tester løbende Mao Suns urin for at sikre, at man ikke misser det snævre parringsvindue.

Derudover holder man også øje med en ændring i kønsorganerne samt i hendes generelle adfærd.

Når en hunpanda er i brunst, bader hun mere og spiser mindre. Derudover kan hun finde på at bræge, mens hun svajer i ryggen og stritter med halen.

