Pantsamlere mister indtægt på festivals vaskbare glas

I år har Roskilde Festival indført vaskbare glas. Det er godt for miljøet, men skaber problemer for samlere.

Dåser, krus og kander - der er masser af pant at samle på Roskilde Festival.

I år lader festivalgæsterne dog til at holde lidt bedre fast i de tomme glas end normalt.

Festivalen har nemlig for første gang indført genanvendelige glas, som kan vaskes og bruges igen og igen.

De nye glas koster festivalgæster fem kroner ekstra, hver gang de køber en drink. Tidligere år har et glas kostet en krone.

- Hvis en gæst køber et krus til en krone, så er man måske mere tilbøjelig til at smide det væk, siger Jan Bechmann, der er ansvarlig for pantområdet på Roskilde Festival.

De fem kroner skal betales ved køb af en øl eller drink. Roskilde Festival kan købe glasset tilbage for en krone - altså en slags pant - og de resterende fire kroner går til distribution af glassene.

Den eneste måde at undgå at betale de fem kroner ekstra hver gang, er ved at holde fast i sit tomme glas og bytte det til et nyt i baren ved køb af en ny drink.

Men for festivalgæsterne betyder det, at de ikke nødvendigvis er lige villige til at give glassene til pantsamlere, som går forbi.

Og det fører til, at pantsamlerne generelt tjener mindre, fortæller Jan Bechmann.

- Det er jo klart, at jo mindre pant der er, des mindre tjener de. Det er meget afhængigt af, hvor meget pant de kan finde. Generelt kommer de (pantsamlerne, red.) nok til at tjene lidt mindre, end de tidligere har gjort.

- Vi har jo stadigvæk pant på så mange ting, så der er stadigvæk en stor mængde pant, som kommer ind, siger han.

Roskilde Festival har mellem 400 og 450 gæster, som udelukkende kommer på festivalen for at samle pant.

Ifølge Jan Bechmann er det typisk danske hjemløse eller udlændinge fra afrikanske eller østeuropæiske lande, som rejser til Danmark for at arbejde på Roskilde Festival for derefter at rejse hjem igen.

Også pantsamlerne mærker konsekvenserne af de nye genanvendelige glas:

- Der er ikke meget at samle. De (festivalgæsterne, red.) siger alle sammen: nej, nej, nej, fortæller en af pantsamlerne om sin oplevelse, når han arbejder på festivalpladsen.

Han vil ikke opgive sit navn til Ritzau, men fortæller, at han tjener omkring 150 kroner om dagen. Det er mindre end de sidste tre år, han har arbejdet på Roskilde Festival, siger han.

Roskilde Festival har indtil videre udbetalt 3,2 millioner kroner for pant, der er blevet leveret tilbage til festivalen, blandt andet i pantboderne.

De seneste år har festivalen udbetalt sammenlagt seks millioner kroner på de otte dage, Roskilde Festival varer.

