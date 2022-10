Pape ser fremad efter vigende målinger: Jeg har fået skrammer

Overfor Viborg Stifts Folkeblad sætter De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, ord på, hvordan han har været påvirket af de seneste ugers turbulens.

Til sagerne om eksmanden Josue Medina Vasque siger partiformanden kort:

- Jeg er ikke såret, men jeg har fået skrammer.

Han understreger over for avisen, at han mener, han har håndteret det, han har skullet privat, og at hans fokus nu er 100 procent på det kommende valg.

I samme periode, som medierne har gravet sager frem fra Papes fortid, har meningsmålingerne været vigende.

Pape understregede onsdag, hvor valget blev udskrevet, at han trods målingerne mener, at valget falder på et godt tidspunkt for De Konservative. Det samme gør han over for Viborg Stifts Folkeblad.

- Vi skal nok rejse os, og man skal lige huske, at målingerne stadig viser, at vi står til en markant fremgang, siger han.

/ritzau/