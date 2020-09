Pape talte om ældrepleje og indvandrerkvinder

* Flere penge er ikke løsningen på manglende omsorg for de ældre:

- Jeg køber ikke forklaringen om, at det handler om penge. Det her handler om respekt for mennesker. Der findes ingen undskyldninger for at tale grimt til et andet menneske, filme det og lægge det ud på nettet.

* Flere indvandrerkvinder skal i arbejde:

- Hvis man ser på, hvem der har fået kontanthjælp i mindst ti år, fylder de ikke-vestlige indvandrerkvinder rigtigt meget. De fylder faktisk fem gange så meget, som de burde. Jeg synes godt, vi kan tillade os at kræve, at de kravler ud af hængekøjen igen. For den er tung at holde oppe. Og der er tale om raske mennesker. Det er ikke, fordi deres arme faldt af, da de krydsede grænsen til Danmark.

/ritzau/