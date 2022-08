Papes påstand om mands præsidentonkel var usand

Da Søren Pape Poulsen for første gang præsenterede Josue Medina Vasquez som sin kæreste i 2014, fortalte den konservative formand, at kærestens onkel var præsident i Den Dominikanske Republik.

Det er siden blevet gentaget i flere medier.

Men den konservative pressetjeneste oplyser nu til Ekstra Bladet, at Papes ægtemand ikke er nevø til den tidligere præsident Danilo Medina Sánchez biologisk set.

- Det er helt korrekt, at den tidligere præsident ikke er Josues onkel, men at der er en familiær relation mellem Josues afdøde far og den tidligere præsidents familie.

- Det er helt normalt i Den Dominikanske Republik, at man kalder familiære relationer længere ude i stamtræet for nevøer og onkler, skriver den konservative pressechef til Ekstra Bladet på baggrund af avisens undersøgelse.

Sidste år blev Søren Pape Poulsen gift med Josue Medina Vasquez, der fik navnet Poulsen.

Avisen har været i Den Dominikanske Republik og talt med præsidentfamiliens advokat, Carlos Salcedo.

Han har vist præsidentfamilien et billede af Josue Medina Vasquez Poulsen.

- Familien har set billedet, og de kender ham overhovedet ikke. De har aldrig set ham.

- Der er ingen familiære forbindelser, siger Carlos Selcedo til avisen.

Søren Pape Poulsen har afvist at stille op til interview med avisen, men kommenterer sagen på Facebook.

- Ekstra Bladet glemmer bare at fortælle, at det er helt normalt i Den Dominikanske Republik, at man kalder sine familiemedlemmer længere ude i stamtræet for onkler og tanter.

- Derfor har jeg heller aldrig betvivlet, at Josue var i familie med den nu tidligere præsident. De bærer det samme efternavn, de er fra samme del af øen - og de har været tæt knyttet indtil farens død for 15 år siden, skriver Pape.

Avisen er i besiddelse af flere attester fra øen i den caribiske region. De slår fast, at han ikke er biologisk nevø til den tidligere præsident.

Ritzau har spurgt De Konservative til, hvad de familiære bånd består af. Partiet fastholder, at der er et biologisk bånd - dog uden at redegøre for det - og henviser til Papes opslag på Facebook.

Søren Pape Poulsen meldte sig i sidste uge som statsministerkandidat.

/ritzau/