Parkeringsafgift på 510 kroner sender anklager i retten

Anklager erkender ulovlig parkering, men nægter at have misbrugt sin stilling ved brug af politiskilt.

Det udløste en parkeringsafgift på 510 kroner, da en anklager for snart to år siden parkerede ulovligt i Aarhus.

Anklageren, der ikke arbejder ved Østjyllands Politi, var taget til Smilets By i forbindelse med et årsmøde for anklagere fra hele landet.

Men da hun stillede sin bil ved Teatergaden foran Aarhus Teater, parkerede hun ulovligt.

Bilen holdt 2,2 meter fra et vejkryds, hvor kravet er ti meters afstand.

Det opdagede en medarbejder fra parkeringskontrollen under Aarhus Kommune.

Kontrollanten udskrev en parkeringsafgift på 510 kroner, som blev lagt i bilens forrude.

Det fik ikke kontrollanten på andre tanker, at der lå et skilt i bilens forrude, hvor der stod "Stop, politiet".

Det er et af den slags skilte, politiet bruger for at standse bilister ved eksempelvis færdselskontroller.

Men kontrollanten tog det ikke for gode varer.

Han tog kontakt til vagtchefen hos Østjyllands Politi og fik at vide, at der ikke var nogen tjenstlig begrundelse for parkeringen.

Derefter rullede sagen.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev inddraget i sagen, og der blev rejst tiltale mod anklageren for at have misbrugt sin stilling.

Fredag behandles sagen så ved Retten i Aarhus.

Her lagde anklageren kortene på bordet og erkendte, at parkeringen var ulovlig.

Hun var ikke klar over, at hun holdt for tæt på hjørnet, da hun ankom til Aarhus den septemberaften for to år siden, fortalte hun.

Men da hun dagen efter fandt bøden i ruden, tog hun det til efterretning og betalte den kort efter.

Hvad hun ikke kan erkende, er, at politiskiltet var lagt i forruden for at slippe for en parkeringsafgift.

- Jeg har simpelthen ikke registreret, at det skilt lå i forruden. Jeg var rigtig presset og sov ikke om natten på det tidspunkt, forklarer anklageren.

Det var altså en ren forglemmelse, at skiltet ikke var fjernet, forklarer hun.

Kvinden fortalte, at hun og flere af hendes kolleger bruger politiskiltet, når de holder parkeret ved en bestemt retsbygning. Det gør det muligt for dem at parkere samme sted som politiet.

Anklager Dorthe Møller Andersen fra Statsadvokaten i Viborg køber ikke forklaringen.

- Når man anvender sådan et skilt i sin private bil i sådan en situation, så er der tale om stillingsmisbrug.

- Det er hele politiets og anklagemyndighedens omdømme, der er på spil, siger hun.

Den tiltalte står efter anklagemyndighedens opfattelse til en bødestraf.

Retten afgør sagen senere fredag.

/ritzau/