Partier kræver på samråd at se dokumenter om dab-udbud

Kulturministeren kan i henhold til loven ikke lægge dokumenter om dab-udbuddet frem, som partier kræver.

Forud for et samråd onsdag formiddag har flere partier krævet, at få fremlagt Radio- og tv-nævnetsinterne korrespondance mellem Radio- og tv-nævnet omkring afgørelsen af dab-udbuddet.

Den korrespondance kan kulturminister Joy Mogensen (S) ikke fremlægge, siger hun, da hun som den første har ordet.

Nævnet har ikke ønsket at lægge interne drøftelser og dokumenter frem, og det kan ministeren ikke pålægge dem at gøre, fortæller hun.

- Det er deres ret som uafhængigt udvalg, og det er en ret, som netop skal sikre mod politisk indblanding, siger Joy Mogensen.

Partierne har ellers ønsket at få korrespondancen at se, for at få belyst sagen om dab-udbuddet, som Radio Loud endte med at vinde over blandt andre Radio24syv.

Det vækker mildest talt irritation hos Venstres medieordfører, Britt Bager, som fra første spørgsmål går hårdt til ministeren.

- Jeg vedstår mig gerne arv og gæld i forhold til dab-udbuddet, og det er derfor jeg synes, at alt skal frem i lyset, siger Britt Bager.

- Og derfor undrer det mig simpelthen, at ministeren holder hånden over det, som er foregået. Og det undrer mig, at ministeren møder så uforberedt op, at hun ikke engang kan henvise til en hjemmel. Det var kardinalpunktet i sidste samråd at få udleveret den korrespondance, siger hun.

/ritzau/