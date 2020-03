Partiledere lægger genåbning i hænderne på myndigheder

Det er ikke et politisk valg, præcist hvordan Danmark skal tilbage til normalen efter corona, siger partier.

Mandag åbnede statsminister Mette Frederiksen (S) en dør på klem for, at Danmark langsomt kan begynde at genåbne efter påske. Hvordan skal snarligt diskuteres med Folketingets partier.

I denne uge vil partilederne blive indkaldt til forhandlingerne. Men flere fortæller til Ritzau, at de mener, at beslutninger om genåbning skal dikteres af sundhedsmyndighederne.

- Jeg synes helt ærligt, at vi skal lytte til sundhedsmyndighederne og deres anbefalinger. Jeg mener, at det mere er en faglig vurdering end et politisk valg, siger formand for SF Pia Olsen Dyhr.

- At vi som politikere foreslår det ene eller det andet, mener jeg, er en forkert brug af vores evner. Der har sundhedsmyndighederne fakta og viden.

Samme melding kommer fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Han ser gerne, at erhvervslivet kommer hurtigt i gang igen.

At produktionsvirksomheder, hvor det er svært at arbejde hjemmefra, kommer i gang, og at eksamener kan blive gennemført, så unge under uddannelse kan komme videre. Men alt er betinget af sundhedsmyndighederne.

- Vi kan komme med mange gode bud, men i bund og grund skal det være en anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

- Det nytter ikke, at vi sætter så meget i gang, så vi i løbet af maj har så mange smittede, at vores sundhedssystem ikke kan følge med længere, for så vil alt det, som vi har gjort hidtil, være spildte kræfter, siger han.

Hos Enhedslisten er politisk leder Pernille Skipper ikke så optaget af, hvor man først begynder at slække på grebet. Men at man følger anbefalingerne og ikke går for hurtigt frem.

- Vores prioritet er ikke et bestemt område, men vores allesammens sundhed.

- Nogle har diskuteret, hvad dette her må koste, og mange har øjnene rettet rigtig meget på bundlinjen. Vi har øjnene rettet mod menneskeliv.

- Jeg tror, at diskussionen bliver på hastigheden. Noget af det, der bekymrer os, er, at alt kan blive forgæves, hvis vi går for hurtigt frem.

Samme bekymring har Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Det siger han til TV2 News.

- Det vigtige for os er, at vi udviser den forsigtighed, der er brug for. Og lytter meget til at vores myndigheder.

- Og så gør det gradvist. Hvis vi ender med, at vi til sommer godt kan holde vejfesten, men ikke kan holde festivaller, så er vi jo stadig kommet et godt stykke, siger han.

Myndighederne i form af Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut kan tirsdag ikke over for Ritzau forklare, hvad de første trin i en genåbning kan være.

Førstnævnte henviser til Sundheds- og Ældreministeriet.

