Paul McCartney lægger vejen forbi København

Den engelske musikstjerne Paul McCartney spiller i Royal Arena 30. november.

The Beatles-stjernen Paul McCartney offentliggjorde i sidste uge, at han vender tilbage til landevejene med sin nye "Freshen Up"-tour.

Touren starter i september i Canada, og 30. november går den engelske sanger på scenen i Royal Arena i København. Det skriver Live Nation.

- Jeg turnerede først i København med The Beatles, senere med Wings og så igen som soloartist, men min sidste koncert der (i København, red.) var for hele 15 år siden.

- Vi har været tilbage til Danmark flere gange siden, og vi har altid haft så sjove oplevelser, siger Paul McCartney ifølge Live Nation.

Den 76-årige musiker gav sin seneste koncert i Danmark for to år siden, da han lagde vejen forbi Herning med sin "One On One"-tour.

"Freshen Up"-touren er første gang, McCartney optræder, efter han udgav sit seneste album "Egypt Station" den 7. september.

- Vi har opdateret showet siden vores sidste besøg, og vi er spændte på at spille nogle af vores nye sange fra det nye album samt de sange, vi altid elsker at spille, siger The Beatles-medlemmet ifølge Live Nation.

Billetsalget starter den 31. august.

/ritzau/