Pave Frans: Lad ikke kirkens fejl distancere dig fra Gud

Paven nævnte ikke direkte problematiske sager i den katolske kirke, men talte dog om "kirkens fejl" i messe.

Verdens 1,3 milliarder katolikker må ikke lade kirkens fejltagelser skygge for Guds kærlighed.

Sådan lød det fra pave Frans' prædiken under den traditionsrige midnatsmesse i Peterskirken i Vatikanet sent juleaften.

Som det er sædvane juleaften, var hovedfokus for prædiken betydningen af Jesu fødsel i Bethlehem.

- Julen minder os om, at Gud fortsat elsker os alle, selv de værste af os, sagde pave Frans.

- Måske har man forkerte forestillinger, måske har man lavet et forfærdeligt rod, men Herren elsker dig fortsat.

Uden specifikt at nævne de mange problemer, som den katolske kirke har stået over for, kom paven også ind på, at kirken ikke er ufejlbarlig.

Tirsdag sidste uge annoncerede pave Frans, at kirken har ændret den måde, som den håndterer sager om seksuelt misbrug inden for kirkens rammer.

Det betyder, at sager om seksuelt misbrug ikke længere er omfattet af såkaldt "pavelig hemmelighed", og at gejstlige derfor skal hjælpe myndighederne med at efterforske sager om seksuelle overgreb, hvis de bliver bedt om det.

Flere medier tolkede dele af talen som en slet skjult henvisning til de mange sager.

- Lad os tænke på Jesusbarnet, og lad os blive fanget i hans ømme kærlighed. For så har vi ikke længere nogen undskyldning for ikke længere at lade os selv være elskede af ham, sagde pave Frans ved messen.

- Lige meget hvad der går galt i vores liv, lige meget hvad der ikke fungerer i kirken, lige meget hvilke problemer der er i verden, så vil det ikke længere kunne tjene som en undskyldning.

Gudstjenesten tog omkring 90 minutter.

Juledag fortsætter paven sit juleprogram, da han giver sin faste pavelige velsignelse af Rom og resten af verden, "Urbi et Orbi" - som på dansk betyder "byen og verden".

Den gives to gange årligt, henholdsvis påskedag og juledag. Det sker fra den centrale balkon på Peterskirken. Tusindvis af mennesker ventes at møde op på Peterspladsen foran.

Den 83-årige pave er født af italienske migranter i Argentina.

/ritzau/Reuters