Paven regner fake news for en synd

Man skal sige sandheden, lærer vi de små, og det er også noget, journalister lærer under deres uddannelse.

Alligevel kikser det ind imellem.

Nu om dage er misinformation og det, der kaldes "fake news" - altså løgn eller fordrejede informationer - udbredt.

Det så vi blandt andet under coronapandemien.

Problemet er så stort, at det er oppe på pave-niveau. Pave Frans, katolikkernes øverste præst, betegner misinformation og "fake news" for en synd. I hvert fald hvis det kommer fra professionelle, altså journalister.

- Misinformation er den første af synderne, af fejltagelserne, inden for journalistisk, siger pave Frans i Vatikanet ifølge AFP under et møde med italienske journalister lørdag.

Nyhedsbureauet påpeger, at paven selv regnes for god til at kommunikere.

Over for journalisterne opregnede han en liste på fire punkter, som medierne bør holde sig fra.

Det fremgår af en erklæring, som Vatikanet har udsendt om mødet.

- Misinformation, når journalister ikke informerer eller informerer dårligt, bagvaskelse, ærekrænkelse og den fjerde er ... kærligheden til skandaler.

- Jeg er for eksempel bekymret for den manipulation, der kommer fra de, der udbreder fake news for at dreje den offentlige opinion.

Paven opfordrede journalisterne til at tage ansvar, særligt i en tid, hvor Europa er ramt af den igangværende krig i Ukraine.

Den 86-årige pave Frans blev leder af verdens 1,3 milliarder katolikker i 2013.

Han har ofte brugt tid sammen med medierne i sin periode som pave, og han virker noget mere tryg ved at lade sig interviewe, end det er set med nogle af hans forgængere.

/ritzau/