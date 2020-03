Pearl Jam udskyder turné på grund af virusudbrud

Den amerikanske gruppe Pearl Jam udskyder 16 koncerter i USA og Canada, der var planlagt til marts og april.

Det amerikanske rockband Pearl Jam udskyder første del af en planlagt turné i Nordamerika dette forår. Det sker på grund af bekymring for det coronavirus, som har smittet over 700 amerikanere og er skyld i næsten 30 dødsfald i landet.

- Beklageligvis så er det at samles i store grupper en stor del af det, vi gør som et band. Og den turné, vi i månedsvis har haft travlt med at planlægge, er nu i fare. Vi har og vil altid have vores tilhængeres sikkerhed og velbefindende som topprioritet, udtaler frontfigur Eddie Vedder i en meddelelse på sociale medier.

- Så det er med dyb frustration og beklagelse, at vi er tvunget til at komme med den mest kedelige meddelelse - den planlagte første del af vores Gigaton Tour er nødt til at blive udskudt, og koncerterne skal rykkes til et senere tidspunkt.

Pearl Jams nye album, Gigaton, skal efter planen frigives den 27. marts. Bandet skulle derefter i marts og april ud på en turné omfattende 16 koncerter i Nordamerika.

/ritzau/AFP