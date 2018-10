Pelle erobrer ikke publikum på Østre Gasværk

3 stjerner

At parre ”Pelle Erobreren”s brutale socialrealisme med svulstig musicalmusik er mildest talt en spøjs idé, der falder sammen som sentimental flødeskumsfortælling

De bedste historier overlever som bekendt tidens tand. Sådan er det med Martin Andersen Nexøs vældige romanværk fra begyndelsen af det forrige århundrede. Historien om lille Pelle, der hånd i hånd med Lassefar drager over Sundet fra det fattige Skåne til lykkelandet Bornholm med drømmen om et bedre liv som eneste bagage. Men lykken lader vente på sig, og det prøvede par får fæste på herresædet Stenholm, hvor trusler, ydmygelser og korporlige afstraffelser er dagligdagen, og hvor høj som lav lider under den tyranniske herremand.

Det er drivende socialrealisme, kommunistisk kampskrift og et vigtigt stykke danmarkshistorie om ankomsten fra klassedelt feudalsamfund til moderne velfærdsstat. Derfor dur det heller ikke, når man som her svøber historien i et klæbrigt lag af melodrama og udpenslende musicalmusik.

Med ”Pelle Erobreren” genåbnes Østre Gasværk efter mange måneders modernisering. Teaterrummet er stadig lige imposant og et af landets smukkeste med den rå, men majestætisk højloftede scenekatedral. Men det er også sin sag at udfylde det enorme sted. Stjernescenografen Maja Ravn gør ellers en brav indsats for, at fortællingen, som især er båret af den intime skildring af far-søn-forholdet, ikke forsvinder fuldstændigt i de store afstande.

Med betagende lysprojektioner på bagvæggen skabes dybde og dimensioner, som sjældent er set mage. Snart er vi midt i en vajende kornmark, snart under lysekronerne i de sterile, herskabelige sale. Håbet folder sig ud i et svimlende blomsterflor, som i næste nu svømmer over i ildevarslende blodrød farvepragt. Centralt er en kæmpemæssig jordknold bondelivets klaustrofobiske centrum, som danner et eget mikrohierarki, hvorover herrefolket symbolsk svæver og ser fra salens hvælvinger og gange under taget.