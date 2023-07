Penge fra udsolgte koncerter går til forskning i muskelsvind

Den sidste koncert i Grønturnéen i år bliver afholdt søndag i Valby.

Men allerede inden endagsfestivalen bliver skudt i gang med første optræden fra bandet Saveus, kan arrangørerne bag ånde nogenlunde lettet op.

For første gang i koncertkaravanens historie kunne turnéen melde alle otte koncerter udsolgt. Og det får en stor betydning for Muskelsvindfonden, som får tildelt overskuddet.

- Hvis Grøn går dårligt, går alt dårligt. Det er Muskelsvindfondens vigtigste indtægtskilde, siger direktør i fonden Henrik Ib Jørgensen.

I år har 180.500 gæster købt billet til endagsfestivalerne, der er afholdt rundt i landet.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer op i top fem med overskud, siger Henrik Ib Jørgensen.

Først i november vil det stå klart, hvor mange millioner Muskelsvindfonden får tildelt efter årets turné.

Overskuddet skal gå til hele fondens arbejde. Men med årets gode resultat kan fonden tildele et signifikant beløb til forskning inden for muskelsvind.

Og det er der brug for ifølge direktøren.

- På verdensplan står vi over for en behandlingsrevolution på området. Der kommer en masse banebrydende behandling, der kræver faglige kompetencer at håndtere og udvikle, siger Henrik Ib Jørgensen.

Ifølge ham har Danmark haltet bagefter andre lande på det punkt. Med nye midler til forskning på dansk jord kan Muskelsvindfonden være med til at sikre, at fremtidens generationer af mennesker med muskelsvind kan leve et lettere liv.

Pengene skal blandt andet gå til at støtte unge mennesker, der vil forske inden for området.

Bekymringen har ifølge Henrik Ib Jørgensen været, at hvis flere midler gik til investering i forskning, ville det gå ud over nuværende generationer med muskelsvind.

- Det gør det ikke med så fantastisk et resultat som i år, som både giver noget til dem, der lever med muskelsvind i dag, men også dem, der fødes med det i fremtiden, siger han.

Grøn - der tidligere hed Grøn Koncert - begyndte i sin tid, fordi Tuborg forærede en gratis koncert til Dyrehavsbakken i anledning af deres 400-års fødselsdag. Derefter løb den første karavane af stablen i 1983 med seks koncerter, 40 frivillige og to bands.

I år åbnede Grøn i Tårnby den 23. juli, og karavanen slutter i Valby søndag. På turnéen kan publikum lytte til musik i mange forskellige genrer - lige fra poplegenderne Aqua til rapmusikeren L.O.C.

