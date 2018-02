Pengene eller livet

Penge spiller en rolle for alle, om man vil eller ej. Hans Boll-Johansen kaster i en ny bog et kulturhistorisk lys over deres tvetydige væsen, fordømte, forkætrede og uafbrudt begærede

Money makes the world go around som de synger i filmen Cabaret. Pengene driver menneskene rundt i manegen, for de er magiske og lader sig veksle til alt: luksus, indflydelse, sanselighed, sågar frihed. Næsten alt kan de købe, og derfor udøver de magt over sindene.

Ødelanden spenderer dem på sig selv, iværksætteren på konkrete projekter, spekulanten investerer dem, så de på mystisk vis mangedobler sig eller forsvinder, gnierens lidenskab er at holde på dem.

Penge er ren mulighed; de kan gøre gavn, og de kan forkrøble menneskets sjæl, for af grådigheden kommer hensynsløsheden. Køb og salg kan trænge ind og forgifte alle forhold. Derfor er der også gennem tiderne blevet advaret inderligt mod pengene og den forhekselse, de kan afstedkomme.

Forfatteren Hans Boll-Johansen, tidligere docent på Romansk Institut på Københavns Universitet, udgiver nu bogen Penge. Mellem kapitalisme og humanisme, hvor han sagkyndigt fører feltet helt ajour med finanskrisens futures og optioner og samtidig graver ned i den store litteratur for at vise, hvad forfattere som Balzac, Dostojevskij, Proust og Mann har skrevet om pengenes fatale magt.

Boll-Johansen har imidlertid også blik for, at uden går det ikke. Hvis man ikke som Diogenes vil bo asketisk i en tønde, men både vil modtage og rynke nedladende på næsen, så er man en farisæer. Heraf bogens undertitel: Det er spændingsfeltet mellem den knaldhårde kapitalisme og bløde humanisme, som interesserer Hans Boll-Johansen. Han kommer selv fra humanioras verden og forstår til fulde dens skepsis ved de klamme penge, men han har også blik for hykleriet, når man både vil have en pæn gage og helst ikke vide, hvordan pengene skaffes til veje. Boll-Johansen har faktisk selv gennembrudt den kunstige barriere og er ligefrem begyndt at investere i aktier.

Han tager imod i sin sommerbolig syd for Holbæk på en grund med istidsskrænter så dramatiske, som man slet ikke ventede dem på Sjælland. Fra hans arbejdsværelse i et tårn ser man Vejrhøj 25 kilometer borte. Her vil Boll-Johansen forklare, hvorfor han valgte dette emne for sin nye bog.

Det tiltrak mig, fordi penge aldrig omtaltes i min barndoms lidt puritanske skolelærermiljø. Her herskede embedsmandskulturens kaldsbevidsthed. Man arbejdede ikke for lønnens skyld. Da vi i 1980erne herhjemme fik de nye management-idéer trukket ned over os alle vegne, også på universitetet, opdagede jeg, hvor meget jeg identificerede mig med den gamle kaldstanke. Den nye ledelsesform tror ikke på, at mennesker virkelig kan være motiveret af et kald, og har derfor mistænksomt indført stadige evalueringer og kontrolmekanismer alle vegne. Universiteterne kom under pres, og jeg fik lyst til at slippe ud. Jeg tegnede abonnement på Financial Times og begyndte at købe aktier.

Hans Boll-Johansen har to sønner, som bogen er tilegnet. Er han selv humanisten, der opdagede, at han også havde sans for finans, så rummer de to pudsigt nok disse sider i mere entydig form. Den ene er nemlig succesfuld forretningsmand, den anden kunstner.

Jeg undrede mig selv over min sene nyorientering, men kom så til at tænke over mine to sønner. Bogen er også et forsøg på at finde svar på den gåde, hvordan jeg bliver far til to sønner, der har helt forskellige forhold til penge.

Med et elegant greb har Boll-Johansen forstået at knytte klanen sammen ved at stifte et lille aktieselskab, der lader de tre mødes en gang om året til generalforsamling. Selskabet ejer en kro i Greve, to butikker i Hillerød og et bilværksted i Roskilde og giver et nydeligt lille overskud.

Hans Boll-Johansen har nok haft sansen for økonomi slumrende i sig, men som litterat er hans hjemmebane jo forfatterne og deres blik for den sjælsforkrøblende griskhed, som pengene kan besmitte mennesket med.

Jeg har den ambivalens og sidder lidt som Pontoppidans Lykke-Per på et midterstandpunkt mellem mine to sønners mere rendyrkede. Forfatterne har alle dage været fascinerede af penge som tema. Økonomerne ved mere om penge, men forfatterne er dem, der kan skildre moralen og amoralen.

Nu lader det dog til, at humanisterne, om de kan lide det eller ej, er nødt til at sluge deres traditionelle modvilje mod forretningsverdenen, for en stor del af dem skal efterhånden ansættes i det private erhvervsliv.

Ja, og det går dem jo fint derude. Nu bliver de en del af pengeverdenens kredsløb, og det virker tilbage på universiteternes tilrettelæggelse af de humanistiske uddannelser. For eksempel har Aarhus Universitet indrettet en særlig enhed, Det Entreprenørielle Universitet, som tidligt i forløbet kan spore humanister ind på at blive nyttige for erhvervslivet. De studerende har heller ikke længere samme fjendtlighed over for den verden, som man havde, da jeg læste i 1950erne.

Det var endda før marxismen?

Ja, men der var en helt anden art modvilje før dens indtog. Man følte sig blot æstetisk hævet over erhvervslivet. Marxisterne kom så med en mere indædt systemfjendtlighed.

Hans Boll-Johansen håber, at der med denne stadig større integration af humaniora og forretningsverden også indfinder sig et kvalitativt løft i den indsats, som humanisterne yder. Mange benyttes af virksomhederne til at formulere alt det bløde, som man nu skal profilere sig med, og Boll-Johansen er ikke imponeret over den trend. Alle virksomheder skal have sig en etisk profil med en paraderække af værdier.

Det er blevet en etik-palaver, som kan være svær at bære. Etiske regnskaber, virksomhedsetik, etiske investeringer, værdibaseret ledelse og så videre. Der er prestige i etik. Man taler om greenwash, virksomheden lader sig vaske grøn, og man kan bruge humanister til at gøre dens sprog grønnere. Men tit ligger det hele jo mest i netop formuleringerne. Tænk på, hvordan man i dag formår at pakke en fyringsrunde ind i etiske omsvøb. Den lyder nærmest som noget, folk skal være glade for, selvom den hårde realitet bag de dynamiske og etisk bevidste vendinger er ubønhørligt den samme.

Men der er tegn på, at humanisterne begynder at gøre en anderledes vægtig indsats end den ved den sproglige sminkeboks.

Humanisterne må ikke smide alt over bord for at gøre sig interessante til en ansættelse i erhvervslivet. De kan jo nuancere problemstillinger, så man opdager nye sider. Unge mennesker skal finde sammen for at skabe noget nyt. Jeg kender for eksempel en gruppe arkitekter, dataloger og filosoffer, der gik sammen i en kreativ gruppe, og de modtog en pris ved Biennalen i Venedig for et koncept for nybyggeri. Den vej må gerne åbne sig.

Men er det ikke trist, hvis humaniora trimmer studierne, så de rettes mere mod det private erhvervsliv og bliver entreprenør-agtige? Skal der ingen våger for ren ånd være tilbage i dette faktura-samfund?

Jo, det skulle der meget gerne. Min pointe er netop, at studier bør sigte mod de højeste generelle problemstillinger, som deres fag giver mulighed for. Humanistiske studier skal forberede til det uforudsete og uforudsigelige, derfor skal unge mennesker uddannes til selvtænkere, ikke til automater.

De bedste af mine humanistiske studerende fra 1980erne er havnet i meget interessante stillinger i det private erhvervsliv. Og det er ikke, fordi det entreprenørielle aspekt var indbygget i studierne dengang. Det er, fordi de var uddannet til selvtænkere og derfor var i stand til at indrette sig på de vilkår, som var gældende i den ændrede situation i 1980erne. I en anden historisk fase ville de være blevet ansat på universitetet.

Pengenes skræmmende virkninger skildres som nævnt også i denne bog. Så stor har bevidstheden om de uhyggelige sider ved pengeverdenen været, at bankierer ikke måtte modtage nadveren i Hollands merkantile guldalder i 1600-årene. Den rå pengemagt avler en egoisme så kraftig, at kun to institutioner er stærke nok til at lægge bånd på den, staten og kirken, konstaterer Boll-Johansen. Når staten skal tæmme løjerne, er det en balancegang.

Man kan naturligvis tæmme så meget, at man dræber dynamikken i et samfund. Venstrefløjen vil traditionelt trække i den ene retning og opfordre til, at man nøjes med, hvad man har, mens man til højre trækker den anden vej og satser på vækst. Moderation i en vis udstrækning må der dog til. Man skal ikke være blind for den kolossale brutalitet, der ligger i et kapitalistisk samfund.

Og man må løbende justere fordelingsmekanismerne. Her er globaliseringen en gigantisk udfordring. Vi så under finanskrisen, hvordan bankernes grådighed var kommet ud af kontrol med forfærdelige følger for hele forretningsverdenen. Globaliseringen har medført en deregulering af bankvæsenet, som slipper kræfter løs, der dårligt lader sig styre. Og endnu vanskeligere er det for staterne at gøre noget ved udflagningen af millioner af arbejdspladser til Kina og andre lande med lave lønninger.

Kirken skal ikke som staten styre finanssektoren, men appellere til samvittigheden. Kristendommen rummer en dyb skepsis over for mammon?

Bibelen undsiger igen og igen grådigheden, for den ved, at der ingen grænser er for den, når den er sluppet løs. De typer, der er besat af at tjene flere penge, stopper aldrig. Det er Paulus ,der står bag ordene penge er roden til alt ondt. Prædikeren siger, at hvis man begærer sølv, stopper begæret aldrig. Kristendommen har et sikkert blik for det farlige her. Men den er samtidig skeptisk over for muligheden for at eliminere faren.

Den pessimisme er vel også realistisk?

Det er den helt sikkert. Grådigheden kan ikke elimineres. Den store litteratur gør sig heller ingen illusioner i den retning, når den psykologisk undersøger pengefikseringens sider. Jeg opstiller disse forskellige typer i bogen, spilleren, spekulanten, iværksætteren, ødelanden og gnieren og ser, hvad forfatterne har sagt. De kan jo sætte kød og blod på økonomernes tale og gøre det eksistentielt nærværende. Det abstrakte ved penge, når man svinger dankortet, fortætter sig til noget anskueligt, når de viser konsekvenserne. Dostojevskij kan beskrive spilleren, der mister alt, så man føler, man selv står ved siden af ham ved rouletten. Og Marcel Proust, der selv var en ødeland, kan på enestående præcis vis skildre mennesker, der smider om sig med penge på ukultiveret måde i Paris finere kredse.

Selv havde Proust ligesom Søren Kierkegaard arvet og behøvede ikke tænke over, hvor pengene kom fra. Og som Kierkegaard brugte han sine midler til at blive ekstremt kultiveret og reflekteret. Thomas Mann kan i romanen Buddenbrooks vise, hvordan pengene kan dele forretningsverdenen. Der er dem, der kan tjene penge med moralen i behold, som huset Buddenbrook, og der er konkurrenten Hagenström, som er firmaet uden moral.