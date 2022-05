Pengeoverførsler udløser skatteregninger på 372 millioner

Skattestyrelsen har undersøgt pengeoverførsler til og fra udlandet for at se, om der er betalt korrekt skat.

Det betaler sig for Skattestyrelsen at gå betalinger til og fra udlandet en ekstra gang efter i sømmene.

Det viser en opgørelse over den kontrol af internationale pengeoverførsler, som er foretaget siden 2009.

I den seneste periode fra 2020 og frem har kontrollen udløst skatteopkrævninger på 372 millioner i forbindelse med, at man har opdaget overførsler, som ikke er indberettet til Skat.

Og Skattestyrelsen er efterhånden blevet så erfaren, at man rammer plet i 79 procent af de sager, der bliver udtaget til kontrol ud af de mange millioner overførsler, som stammer fra udtræk fra bankerne.

- Igennem de år, hvor vi har foretaget disse kontroller, er vi blevet rigtigt dygtige til at udpege de sager, hvor der typisk er noget at komme efter, fortæller Michael Sverdlin-Højer, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

I sagerne er der oftest tale om løn og konsulenthonorarer fra udenlandske firmaer. Det kan både være i form af kontante beløb eller udbytte fra medarbejderaktier.

Eksempelvis har Skattestyrelsen behandlet en sag, hvor en producent af sportsudstyr havde betalt penge til omkring 60 danske idrætsudøvere, der ikke havde oplyst sponsorindtægterne til skat.

- Flere og flere borgere har atypiske indtægter fra deres arbejdsliv og en tiltagende international økonomi.

- Foruden borgere, der får løn betalt med fx medarbejderaktier eller sponsorater til sportsfolk, kan det eksempelvis også være skuespillere, bloggere, youtubere eller gamere, siger Michael Sverdlin-Højer.

Skattestyrelsen har som udgangspunkt ikke lov til at gennemgå bankoverførsler så systematisk, som det har været tilfældet.

Myndighederne har dog ad flere omgange fået Skatterådets tilladelse til at indhente og behandle oplysningerne.

- Man kunne overveje, om der findes løsninger, der er mere permanente. De oplysninger, som vi får via disse pengeoverførselsdata, er i hvert fald særdeles vigtige for os for at kunne følge udbetalinger fra skattely, siger Michael Sverdlin-Højer.

Siden 2009 har Skattestyrelsen samlet udstedt ekstraregninger for 2,5 milliarder på baggrund af 9400 kontrolsager.

Der bliver årligt brugt omkring 20 årsværk på den ekstra kontrolindsats af de internationale pengeoverførsler.

/ritzau/