Josephine Berggreen: Jeg drømmer stadig, at jeg danser

Selvom det er fem et halvt år siden, at 30-årige Josephine Berggreen sagde sin stilling op som korpsdanser hos Den Kongelige Ballet, drømmer hun stadig om at danse, når hun sover om natten. Og når hun som i dag balancerer at hjemmepasse sin halvandenårige søn, mens hun sidder over medicinbøgerne og læser til eksamen, kan hun komme til at tænke over, hvor dejligt det var, dengang hun dansede rundt på en scene med sine venner.