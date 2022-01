Pernille Juhls nyeste roman er letlæst underholdning

Når en roman har titlen ”Sara & August” skrevet med lyserød typografi, og selve indbindingen også er hamrende lyserød, så skal man være ualmindelig tungnem for ikke at kunne gætte, at kærlighedshistorien om Sara og August nok skal falde ud til den heldige side. Omend de unge skal gå så gruelig meget igennem på 476 sider. Pernille Juhl modtog Sprog- og Kulturprisen 2019 for at beskrive sønderjyske skæbner på en levende måde, og hun har igennem sine historiske romaner om Danmark markeret sig som en glimrende fortæller og formidler af Danmarks historie.