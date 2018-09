Pernille Rosendahl: Jeg fortryder, at jeg ikke fik flere børn

Sangerinden Pernille Rosendahl, der er aktuel i tv-programmet ”Toppen af poppen”, fortryder, at hun ikke fik flere børn

Hvad er lykke?

At kigge på en klar nattehimmel fra en mørk plet, mens man spiser en perfekt bagt cannelés bordelais-kage.

Hvad er en god gerning?

At hjælpe en, der er faldet på sin cykel.

Hvad sårer dig mest?

Ansigtsudtrykket på en, jeg har kær, når jeg har gjort noget dumt.

Hvad er den største synd?

At leve med åbne øjne på en livsløgn for derefter at indtage offerrollen.

Hvad kan du ikke undvære?

Min familie, den af blod og den valgte. Og whisky.

Hvad er meningen med livet?

At se sig selv som en lillebitte brik i en meget stor verden. Men at vide, at du kan gøre en forskel.

Hvad er din yndlingsbeskæftigelse?

At skrive musik.

Hvordan vil du gerne huskes?

Som en udstrakt hånd.