Pernille Rosendahl: Kulturen er utryg ved Jon Stephensen

Folketingsmedlem Jon Stephensen (M), som søger selvbetalt orlov fra Folketinget grundet en sag om upassende beskeder til en 19-årig partifælle, hører ikke hjemme i kulturlivet, hvis han skulle vende retur i Folketinget som medlem af Moderaterne.

Det mener musiker Pernille Rosendahl.

Hun er en af over 1000 personer fra kulturbranchen, som har sendt et brev til politisk leder Lars Løkke Rasmussen (M) og resten af Moderaternes folketingsgruppe, hvori de udtrykker mistillid til 63-årige Stephensen, der hidtil blandt andet har været kulturordfører for partiet.

- Jeg vil stille mig bag de mennesker, som har oplevet grænseoverskridende adfærd. Både i fortiden, men også her for nylig, siger Rosendahl.

- Det tegner et billede af, at det ikke rigtig hører op. Så det er vigtigt for mig at sige til de mennesker, at de står ikke alene.

- Jeg vil også sende et soleklart signal til Moderaterne, om at vi har brug for, at de handler på det her. At de sørger for, at der kan blive tryghed for kulturen i forhold til at indgå i en debat med dem.

- Vi er dybt utrygge lige nu ved, at der sidder en person på posten, som har denne historik. Den magtfulde position er vi meget nervøse over, siger Rosendahl, der blandt andet er kendt som frontfigur i bandet Swan Lee.

TV 2 kunne søndag dokumentere, at Stephensen blandt andet havde skrevet - via Instagram - at den 19-årige partifælle "er smuk med den lækreste krop".

Desuden har TV 2 tidligere beskrevet, hvordan Stephensen ifølge en række kilder fra teaterbranchen skabte et ubehageligt arbejdsmiljø med trusler, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd i sin tid som teaterdirektør på Aveny-T.

Det er uvist, om Stephensen efter sin orlov, der strækker sig til 3. oktober, hvor det nye folketingsår begynder, vender retur til Folketinget som en del af Moderaterne.

Det kunne ingen tirsdag svare på. Hverken partitoppen eller Stephensen selv. Sidstnævnte skrev dog i en mail til Ritzau, at han agter at vende retur til det politiske arbejde efter orloven.

Rosendahl undrer sig over, at Moderaterne "siger god for denne type opførsel", som er blevet forbundet med Stephensen.

- Vi skal ikke bestemme, hvem man udnævner og ansætter, siger Rosendahl.

- Vi undrer os og stiller mistillidsvotum til, at vi ikke tror på, at dette menneske kan gå objektivt ind til kulturpolitikken. Der er for mange sager i hans historik, som gør, at den tillid ikke kan blive genoprettet, siger hun.

- Der er en ung generation, som ikke vil tolerere denne type opførsel, og så er der en ældre generation, som er fodslæbende, siger hun.

Unge Moderater, som er Moderaternes ungdomsparti, og som den 19-årige kvinde er en del af, mener, at Stephensen bør være fortid i partiet.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har tirsdag sået tvivl om, hvorvidt samarbejdet mellem Stephensen og Moderaterne genoptages efter orloven. Kulturministeren mener dog, at det er usandsynligt, at Stephensen kan komme tilbage som kulturordfører for partiet.

Skuespiller Therese Glahn har ligeledes underskrevet brevet. Hun påpeger, at generelt er hendes tillid til politikerne faldet, og at denne sag forstærker den følelse.

Jonas Risvig, der er filminstruktør, har heller ikke tillid til Stephensen som kulturordfører og har ligeledes skrevet under på brevet. Det er ifølge ham vigtigt, at han som leder i kulturfaget bakker op.

- For mit vedkommende handler det om, at Jon selv har været en del af branchen og har haft en ledende position i branchen, og nu kommer han ind og får, hvis ikke mere, men i hvert fald lige så meget magt i en ny position.

- Han har før bevist, at han ikke er i stand til at håndtere magt i kreative fag, og nu er han inde og skal repræsentere alle os, som er en del af samme branche som ham, siger filminstruktøren.

