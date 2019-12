Persondataregler gør livet surt for danske lokalarkiver

Danske lokalarkiver har fået sværere ved at offentliggøre billeder med personer efter de nye GDPR-regler.

Lokalarkiver rundt om i Danmark har fået sværere arbejdsbetingelser, efter at EU's databeskyttelsesforordning, GDPR, trådte i kraft sidste år.

De nye regler gør det nemlig vanskeligt at indsamle og udgive lokalhistorisk materiale. Det skriver JydskeVestkysten.

- Vi er meget opmærksomme på, at de her ændringer i databeskyttelsesloven skaber stor usikkerhed hos vores medlemmer, siger Jørgen Thomsen, formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), til JydskeVestkysten.

Hos SLA, der repræsenterer 536 lokalarkiver i Danmark, frygter man, at lovgivning står i vejen for, at arkiverne fortsat vil kunne bevare kulturarven lokalt.

- Vi vil insistere på, at lokalarkivernes samfundsnyttige arbejde skal kunne fortsætte.

- Hvis bestemmelserne forhindrer de mange frivillige i at indsamle, behandle og offentliggøre lokalhistorisk materiale, så er der noget galt med bestemmelserne, siger Jørgen Thomsen.

Det er blandt andet bestemmelser omkring offentliggørelse af billeder med personer, der rammer lokalarkiverne.

/ritzau/