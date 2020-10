Peru åbner Machu Picchu for en enkelt turist efter syv måneder

Siden marts har en japaner haft entrébilletten til inkabyen Machu Picchu på sig. Nu har han endelig brugt den.

En japansk turist i Peru har for nylig lært, at tålmodighed lønner sig.

Efter at være strandet syv måneder under coronaudbruddet i det sydamerikanske land fik Jesse Takayama som ene person nemlig lov til at besøge den verdensberømte inkaby Machu Picchu.

Det gjorde han på grund af en anmodning, som han allerede indsendte i marts, forklarer Perus kulturminister, Alejandro Neyra, mandag.

Siden det tidlige forår har Takayama været strandet i byen Aguas Calientes på bjergsiderne nær turistattraktionen.

- Han var kommet til Peru med en drøm om at få lov at komme derind, siger Alejandro Neyra.

- Den japanske borger fik lov at se stedet sammen med lederen af naturparken, inden han kan vende tilbage til sit hjemland.

Takayama har haft entrébilletten på sig siden marts, og lørdag kunne han endelig gå en tur i de over 500 år gamle ruiner, som er på Unescos verdensarvsliste.

Hans oprindelige plan var ellers blot at bruge et par dage i Peru for at se Machu Picchu.

- Det her er så fantastisk. Mange tak, siger Takayama i en video optaget på toppen af et bjerg ved byen.

Turistattraktionen ventes at blive genåbnet for turister i løbet af november.

Der vil dog kun være plads til omkring 30 procent af dens normale kapacitet på 675 mennesker om dagen.

- Vi er stadig midt i en pandemi, siger kulturminister Alejandro Neyra.

- Det vil blive gjort med den nødvendige forsigtighed.

Byen Machu Picchu er bygget i 1500-tallet af inkaindianere i 2400 meters højde i Andesbjergene.

Den blev "genopdaget" af den amerikanske professor Hiram Bingham i 1911.

Machu Picchu har i sin storhedstid haft op mod 1000 beboere og er hugget ud i et bjerg.

Stenbygningernes mure har været dækket af guld, som er forsvundet gennem århundrederne. I dag står kun murene tilbage.

/ritzau/Reuters