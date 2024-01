Peru indsætter politi ved grænsen til Ecuador efter uroligheder

Det sydamerikanske land Peru erklærer nødretstilstand ved sin nordlige grænse til Ecuador, der kæmper med en stigning i banderelateret vold.

Det oplyser den peruanske premierminister, Alberto Otárola, tirsdag lokal tid.

Nyheden kommer, efter at Perus indenrigsminister tidligere tirsdag beordrede en "øjeblikkelig" indsættelse af en politistyrke ved selvsamme grænse.

Ifølge Otarola vil et uspecificeret antal soldater også blive indsat ved grænsen for at bakke op om politiet.

Indsættelsens formål er at styrke sikkerheden midt i den stigende bandevold i nabolandet.

Tidligere på ugen blev der erklæret undtagelsestilstand i Ecuador som følge af narkobaronen Jose Adolfo Macias' flugt fra fængslet.

Og tirsdag aften indtog en maskeret gruppe på direkte fjernsyn et studie i den ecuadorianske fjernsynskanal TC's bygninger.

Rigspolitiet har dog efterfølgende oplyst, at gerningsmændene er blevet anholdt.

På baggrund af hændelsen har Ecuadors præsident, Daniel Noboa, erklæret 22 bander som terrororganisationer.

Der var også tirsdag aften meldinger om, at mindst syv politibetjente var blevet bortført i Ecuador.

Det lykkedes Macias at flygte fra fængslet i Guayaquil, der er Ecuadors største by. Byen er plaget af omfattende narkokriminalitet.

Noboa har annonceret, at soldater sættes ind i Ecuadors gader og fængsler i foreløbig 60 dage som følge af narkobaronens flugt.

Macias fik i 2011 en straf for organiseret kriminalitet, narkohandel og drab. Han er idømt i alt 34 års fængsel.

Det er anden gang, han er stukket af fra fængslet. Første gang var i 2013, hvor han var på fri fod i tre måneder.

