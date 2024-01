PET-center: Terrortruslen skærpes af krig mellem Israel og Hamas

Den 7. oktober 2023 indledte Hamas angreb på en israelsk musikfestival og flere israelske kibbutzer, og krigen mellem Israel og Hamas intensiverede.

Med den dato blev der sat en art skillelinje i forhold til terrortruslen i Danmark.

Det siger Michael Hamann, der er chef for Center for Terroranalyse under Politiets Efterretningstjeneste, PET, til Berlingske.

- Vi har ikke set en sag med så bredt et mobiliseringsgrundlag og så stort et radikaliseringspotentiale i mange år. Alene intensiteten og den voldsomme eksponering af den aktuelle konflikt har potentiale til at radikalisere, siger han til mediet om krigen mellem Israel og Hamas.

Han siger også, at den forøgede trussel tyder på at blive relevant i 2024, da israelske angreb mod Gaza for nuværende fortsætter og ifølge ham muligvis står til at intensiveres.

Michael Hamann siger til mediet, at Hamas' angreb den 7. oktober er et af de "voldsomste terrorangreb siden 9/11".

Han kalder situationen bekymrende og nævner flere gange risikoen for radikalisering.

I december vurderede CTA, at unge under 18 år i stigende grad bliver radikaliseret på internettet.

Det skrev Dagbladet Information.

Her lød det fra CTA-chefen, Michael Hamann, at det var noget centeret tog meget alvorligt og brugte mange ressourcer på.

Han tilføjede, at "virtualiseringen af ekstremisme - særligt højreekstremisme - har gjort, at vi ser nogle nye grupper i de ekstremistiske miljøer, som ikke før ville kunne tilslutte sig de her miljøer".

Her lød det, at nye muligheder for onlineradikaliseringen af de unge kunne skærpe terrortruslen mod Danmark.

Michael Hamann nævner også overfor Berlingske, at da krigen mellem Hamas og Israel bliver dækket så massivt, medfører det brutale og heftige billeder fra Gaza.

Det overordnede trusselsniveau i Danmark er dog uændret på niveau fire ud af fem.

Hamann siger til Berlingske, at det er inden for det niveau, at der på nuværende tidspunkt efter 7. oktober og koranskændingerne er en skærpelse af terrortruslen.

