Peter Aalbæk sælger sidste ejerandel af Zentropa

Producenten Peter Aalbæk Jensen ejer ikke længere noget af selskabet Zentropa.

Han har solgt sin sidste ejerandel og har dermed forladt ejerkredsen af det produktionsselskab, han i sin tid var med til at stifte sammen med instruktør Lars von Trier.

Det skriver fagmediet Mediawatch.

I dag er Nordisk Film hovedejer, mens en række ledende skikkelser i Zentropa, herunder Sisse Graum, Louise Vesth og Anders Kjærhauge, har mindre ejerandele, skriver Mediawatch.

Over for mediet bekræfter Peter Aalbæk Jensen, at han er blevet købt ud. Ifølge den kendte producer mangler han kontanter, hvorfor han har solgt sin sidste ejerandel.

Han vil ikke ud med, hvor meget han har indkasseret.

- Jeg er i gang med at bygge en by her i Herfølge (Bjergby, red.). Det har jeg været de sidste mange år. Og det har slugt alt, hvad jeg har haft af penge. Så nu har jeg solgt de sidste ejerandele i Zentropa, siger Peter Aalbæk Jensen til Mediawatch.

Han understreger over for mediet, at han ikke har forladt Zentropa, selv om han har solgt sin sidste ejerandel.

Den 67-årige producent bedyrede i begyndelsen af 2023, at han med købet af rettighederne til Katrine Engbergs krimier ville stoppe i branchen.

- Efter 20 sider af Katrine Engbergs nye roman, "Det brændende blad",vidste jeg, at her var filmprojektet, jeg skal slutte min lange og konfliktfyldte karriere med. Denne bogserie bliver min gravskrift, lød det dengang fra Peter Aalbæk Jensen i en pressemeddelelse.

Zentropa, som Peter Aalbæk Jensen grundlagde sammen med Lars von Trier i 1992, har et bagkatalog bestående af mere end 275 titler.

Peter Aalbæk Jensen har blandt andet været producer på film som "Harpiks", "Der kommer en dag" og "Kvinden i buret".

