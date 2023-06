Peter Belli giver sine sidste ord i kendt portrætprogram

Sanger og entertainer Peter Belli har sunget sin sidste sang. Men de sidste ord er endnu ikke hørt.

Peter Belli gik bort torsdag i en alder af 79 år.

Men inden sin død deltog han i et interview med Mikael Bertelsen til portrætserien "Det sidste ord".

Lørdag klokken 21:10 kan de allersidste ord fra den danske entertainers mund til danskerne høres og ses på TV 2 og TV 2 Play.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse tirsdag.

- Jeg håber, at Peter Bellis budskab kommer til at skinne igennem. Det var vigtigt for ham at fortælle, at det var musikken, der fik ham til at overleve alt, siger Mikael Bertelsen i meddelelsen.

Peter Belli har været en af dansk musiks helt store navne.

Med tusindvis af koncerter og omkring 45 album vil Peter Belli blive husket af generationer. Særligt for hits som "Ulven Peter ", "Ingen Regning", "Istedgade" og "København (Fra en DC-9)".

Senere fulgte countrymusik og i 1991 rockalbummet "Yeah".

Det sidste album inden pensionen blev "Som boblerne i bækken" fra 2016.

Men helt slut var det ikke, for dette forår udgav han "Den sidste sang" i samarbejde med sønnen Michel Belli og bandet Den Syvende Søn.

Her slår han i omkvædet fast, at det er helt okay "Når lyset brænder ud, og natten den bliver ved".

"Det sidste ord" med Peter Belli bliver det sjette program i portrætserien.

Tidligere har Mikael Bertelsen interviewet Ritt Bjerregaard, Lise Nørgaard, Povl Dissing, Uffe Ellemann-Jensen og Bent Fabricius-Bjerre.

De fem tidligere programmer blev vist på TV 2 kort efter hovedpersonernes død og kan fortsat ses på TV 2 Play.

Peter Belli blev i 1967 gift med June Dennow, som han to år forinden forelskede sig i ved en byfest i Løgumkloster.

Han har siden fortalt, at hans liv kunne have taget en helt anden drejning uden hende.

- June kom på det rigtige tidspunkt, for jeg var en vildbasse i starten – jeg kom fra røv og nøgler for at sige det rent ud – og havde pludselig alt og var en stjerne, sagde han til Politiken i 2013.

Parret har foruden Michel sønnen Chano og datteren Natasja.

Peter Belli bliver begravet fra Brøndbyvester Kirke onsdag 14. juni klokken 12, fremgår det af hans Facebook-profil.

/ritzau/