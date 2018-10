Peter Høeg: Jeg tror på, at man kan slippe for tro

Forfatteren Peter Høeg bliver mest såret af sin egen vrede og er bange for sin egen og verdens ubevidsthed

Hvad er lykke?

Det, der opstår, når man et kort øjeblik holder op med at prøve at fastholde lykken og skubbe ulykken bort. Og så er lykken varm te med mælk og honning, at kysse den elskede, at le med et barn, at bade i iskoldt vand og lade kroppen tørre i solen og at danse, når Ruben Goncales spiller.

Hvad er en god gerning?

Alt, der er gjort fra hjertet.

Hvad sårer dig mest?

Min egen vrede.

Hvad er den største synd?

Jeg har aldrig helt forstået ordet ”synd”.

Hvad kan du ikke undvære?

Kærlighed og meditation.

Hvad er meningen med livet?

Dybe møder mellem mennesker.

Hvad er din yndlings- beskæftigelse?

At meditere. Og at være i selskab med dem, jeg holder af.

Hvordan vil du gerne huskes?

Jeg har ikke noget særligt ønske om at blive husket. Men skulle der sprede sig bare en anelse varme og nærvær fra dér, hvor jeg har virket, ville jeg være glad.