Peter Jacksons film om The Beatles er tung at komme igennem

The Beatles’ første hit, ”Please Please Me”, udkom den 11. januar 1963. Sangen varede præcis 120 sekunder. At begrænsningerne i et kort format kan fremme kreativiteten, viser gruppens tidlige karriere. Ufattelige mængder variation og originalitet rummes i musikstykker, der som regel bliver afviklet på under tre minutter. Samtidig forekom det hele legende let – også for dem selv: Da Paul McCartney blev spurgt, hvordan han skabte sine vidunderlige melodier, svarede han, at de ”kom til ham”.