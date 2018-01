Peter Martins trækker sig som balletchef i New York

Den danske leder af New York City Ballet trækker sig fra posten efter beskyldninger om sexchikane.

Den danske balletstjerne Peter Martins, der er blevet beskyldt for sexchikane, trækker sig som leder af New York City Ballet. Det skriver The New York Times.

Den 71-årige Martins har i tre årtier stået i spidsen for det verdensberømte balletkompagni i New York.

- Jeg har afvist, og fortsætter med at afvise, at jeg har været involveret i nogen form for upassende opførsel, skriver han i et brev til bestyrelsen ifølge avisen.

/ritzau/