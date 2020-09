”Mine bøger opholder sig meget ved dét: ved valget. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over, mens jeg skriver, men i bakspejlet ser jeg, at det næsten er en slags projekt.” Per Petterson inviterer i dette boguddrag fra bogen ”Værksteder” indenfor i sin skrivehytte, tapetseret med bøger og uden indlagt vand. Her kan rastløsheden slippe sit tag i den norske forfatter