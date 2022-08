Pianisten Igor Levit måtte vikariere for en verdensstjerne i Tivoli

Pianisten Igor Levit blev en fuldgod erstatning for Sir András Schiff, der skulle have spillet i Tivolis koncertsal sidste uge

Man kunne have en anelse om, at Tivoli alligevel ikke ville få besøg af den excentriske ungarske pianist Sir András Schiff. Det er i hvert fald ikke gode tegn, når verdensstjernen ikke på forhånd vil melde ud med, hvilken musik han har tænkt sig at spille – også selvom man i det officielle program undskylder det med, at han ”gerne vil bevare spontaniteten til allersidste øjeblik”, og man lancerer koncerten som ”En lykkepose”.

Der var bare ikke noget i posen. En sygdomsramt Schiff havde måttet melde afbud, men heldigvis var det lykkedes at slå en klo i den 35-årige russisk-tyske pianist Igor Levit, en musiker, der flere gange har reddet kastanjerne ud af ilden for europæiske koncertarrangører. Også ved denne lejlighed viste han sig at være en fuldgod erstatning. Hans program bestod af tre spændende værker: først Béla Bartóks ”Out of Doors”, som den ungarske komponist skrev i 1920’erne, hvor han endnu var noget af en musikalsk vildbasse, dernæst Robert Schumanns opus 82, klaversuiten Waldszenen (Skovscener) fra slutningen af 1840’erne, og endelig Franz Liszts stort anlagte klaversonate i h-mol.