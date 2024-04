Pierre Collignon afløser Mette Østergaard på Berlingske

Berlingske har fundet afløseren for Mette Østergaard, der fratræder som chefredaktør for at blive public affairs- og kommunikationsdirektør i Dansk Industri.

Det bliver Pierre Collignon, der indtil nu har været redaktionschef for Opinion, som tager over efter Østergaard 1. maj.

- I de seneste seks år, hvor Pierre har været debatredaktør, har vi haft et fremragende samarbejde, og det glæder jeg mig til, at vi kan intensivere nu, siger Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen.

51-årige Pierre Collignon har tidligere arbejdet på Jyllands-Posten, hvor han også var medlem af chefredaktionen.

Han ser frem til at træde ind i den nye rolle, hvor han sammen med Tom Jensen vil udgøre avisens chefredaktion.

- Jeg har på Berlingskes debatredaktion arbejdet for, at vi kunne stå for en reflekteret borgerlighed og bidrage til en faktabaseret og redelig samfundsdebat.

- Nu vil jeg kæmpe for at skabe de bedst mulige vilkår for hele Berlingskes journalistiske produktion, så vi kan give endnu mere mening til samfundet og værdi til vores læsere, siger han.

/ritzau/