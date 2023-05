Pink Floyd-medstifter ser nazibeskyldninger som politisk angreb

Det er åbenlyst, at dem, der kritiserer Pink Floyd-medstifter Roger Waters' optræden iført en nazilignende uniform ved en koncert i Tyskland, er "uenige med mine politiske holdninger og moralske principper".

Det siger Waters selv i en udtalelse på sin Instagram-profil.

Efter en koncert i den tyske hovedstad, Berlin, den 17. maj viste billeder den 79-årige sanger iført en lang, sort frakke med røde armbind.

Det beretter nyhedsbureauet Reuters.

På frakken kunne man ifølge Reuters se et emblem med to krydsede hammere, der ligner et hagekors.

Det er et symbol, som også ses på kostumer i en film baseret på Pink Floyds fascisme-kritiske hitalbum "The Wall" fra 1979.

- Skildringen af en sindsforvirret fascistisk demagog har været en del af mit show siden Pink Floyds "The Wall", skriver Roger Waters.

- De elementer af min optræden, som kritiseres, er ret tydeligt en protest mod fascisme, uretfærdighed og snæversynethed i alle former. Forsøg på at portrættere det som noget andet er uvederhæftigt og politisk motiveret, skriver han videre.

Fredag meddelte tysk politi, at Waters efterforskes for opildning til had.

De mener, at tøjet minder om en SS-officers beklædning.

I Tyskland er nazistiske symboler, flag og uniformer forbudt.

De seneste uger har Roger Waters spillet i flere tyske byer som del af touren "This Is Not A Drill".

Men det har vakt meget kritik flere steder. Blandt andet fordi han også viste navnene på flere afdøde personer på en skærm. En af dem var Anne Frank, den unge jødiske pige, der døde i en koncentrationslejr.

- Da jeg var barn efter krigen, blev Anne Franks navn ofte nævnt hjemme hos os. Hun blev en konstant påmindelse om, hvad der sker, når fascisme ikke er under kontrol.

- Mine forældre kæmpede mod nazisterne under Anden Verdenskrig, og min far betalte den ultimative pris, skriver Roger Waters på Instagram.

Waters var fem måneder gammel, da hans far, Eric Fletcher Waters, døde i kamp for den britiske hær i Italien i 1944.

- Uanset hvilken konsekvens angrebene på mig får, vil jeg fortsat fordømme uretfærdighed og alle dem, der begår det, slutter Roger Waters.

Tyske byer som München og Frankfurt har forsøgt at få Waters' koncerter aflyst, efter at jødiske grupper har anklaget ham for antisemitisme.

Noget, han er blevet beskyldt for tidligere. Han har blandt andet haft en oppustet gris med en davidsstjerne på med til nogle af sine koncerter.

Han er ifølge Reuters medlem af BDS-bevægelsen, som arbejder for boykot og sanktioner mod Israel. Det er en international kampagne, som ledes af palæstinensiske aktivister.

Roger Waters var med til at stifte det britiske rockband Pink Floyd i 1965. Han var en del af bandet indtil 1983.

/ritzau/